Томск, 10 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. 23 котельных в Томской области отключили от электроэнергии из-за задолженности перед энергетиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Томскэнергосбыт».

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По данным компании на 31 мая, долги предприятий ЖКХ региона составили более 172 млн рублей. В списке должников — 70% организаций. В связи с этим котельные начали отключать от электроснабжения.

«Потребление электроэнергии уже ограничено на 23 котельных из-за долгов на сумму 29 млн рублей, ещё 5 предприятий ЖКХ Томской области (20 котельных) с суммарной задолженностью более 20 млн рублей получили уведомления о грозящем ограничении энергоснабжения за просрочку платежей», — добавили в АО.

По словам гендиректора «Томскэнергосбыта» Александра Кодина, ограничения будут действовать до тех пор, пока коммунальные предприятия не начнут рассчитываться за электричество.