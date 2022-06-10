Более 698,2 тыс. жителей Удмуртии сделали прививку от коронавируса
Ижевск, 10 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 10 июня прививку от коронавируса сделали 698 246 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.
Второй компонент препарата получили 558 118 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
Ревакцинацию прошли 162 702 жителя республики.
Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 25 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 893 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 132 случая заражения коронавирусом, из них 21 — за минувшие сутки.