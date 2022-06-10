Ижевск, 10 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 10 июня прививку от коронавируса сделали 698 246 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 558 118 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 162 702 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 25 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 893 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 132 случая заражения коронавирусом, из них 21 — за минувшие сутки.