Барнаул, 10 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Более 1000 барнаульских детей отдохнут в загородных оздоровительные лагерях в первую смену, сообщает 10 июня телеграм-канал городской мэрии. Отмечается при этом, что все семь муниципальных лагерей успешно прошли приемку и готовы к открытию.

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

Сегодня, 10 июня в первую смену дети заедут в лагеря «Медвежонок» и «Кристалл». 11 июня детей примет «Соснячок», 12 июня — «Дружных», 14 июня — «Звездный», 15 июня – «Спутник-2», 16 июня заработают лагеря «Маяк» и «Парус».

Сезон в лагерях продлится 14 дней. Всего летом в загородных лагерях Барнаула отдохнет около 3600 детей. В текущем году продолжает действовать федеральная программа кешбэка. Родителям возвращается 50 процентов от стоимости путевки.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила обеспечить регулярный мониторинг уже открывшихся детских лагерей.

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