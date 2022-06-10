Ульяновск, 10 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Ульяновске экс-начальник исправительной колонии подозревается в получении взятки. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Фигурантом уголовного дела стал бывший начальник исправительной колонии № 8 УФСИН по Ульяновской области. Правоохранители считают, что один из осуждённых перевёл ему более 9 тыс. рублей «за общее покровительство при отбывании наказания».

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество»). Расследование продолжается, устанавливаются все детали происшествия.

В ведомстве отмечают, что ранее фигурант уголовного дела получил за взяточничество три года лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Старомайнском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности.

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