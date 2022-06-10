Чечня окажет помощь пострадавшим детям Донбасса
Грозный, 10 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Чечня окажет помощь детям Донбасса, пострадавшим от украинских националистов. У республики есть большой опыт в воспитании молодежи, в силу этого в регионе отсутствуют проблемы детской беспризорности, алкоголизма и преступности.
Весь положительный опыт власти региона намерены передавать субъектам РФ и Донбасса в содружестве с институтом уполномоченного при президенте РФ по правам детей. Об этом рассказал 9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
Как отметил Кадыров, Мария Львова-Белова »до последнего не верила, что в Чечне отсутствует проблема беспризорности, детского алкоголизма и преступности». Как объяснил ей глава республики, эти явления в корне противоречат традиционному укладу чеченской семьи.