Грозный, 10 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Чечня окажет помощь детям Донбасса, пострадавшим от украинских националистов. У республики есть большой опыт в воспитании молодежи, в силу этого в регионе отсутствуют проблемы детской беспризорности, алкоголизма и преступности.

Дети

Весь положительный опыт власти региона намерены передавать субъектам РФ и Донбасса в содружестве с институтом уполномоченного при президенте РФ по правам детей. Об этом рассказал 9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

«Будет вестись работа по оказанию поддержки детям Донбасса, пострадавшим от украинской националистической агрессии. Ответственным за это направление назначил дорогого брата, министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева», — написал Кадыров по итогам встречи с детским омбудсменом.

Как отметил Кадыров, Мария Львова-Белова »до последнего не верила, что в Чечне отсутствует проблема беспризорности, детского алкоголизма и преступности». Как объяснил ей глава республики, эти явления в корне противоречат традиционному укладу чеченской семьи.