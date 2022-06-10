* Невзорова — запрещённая в России организация

Москва, 10 июня, 2022, 10:55 — ИА Регнум. На земельный участок журналиста Александра Невзорова (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), расположенный в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, наложен арест. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.

Kaz.tengrinews.kz Недвижимое имущество

Уточняется, что такую меру в отношении имущества подозреваемого избрали в рамках уголовного дела о дискредитации Вооружённых сил РФ, в котором обвиняется Невзоров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова А. Г. (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), расположенный в городе Санкт-Петербурге», — уточнили в беседе с ТАСС в суде.

Читайте также: Журналист Александр Невзоров (СМИ, признанное в России иноагентом) объявлен в розыск

По данным ряда СМИ, стоимость участка, который расположен на берегу Финского залива, составляет 7,87 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Александра Невзорова (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) о распространении ложной информации о действиях российских Вооружённых сил в ходе спецоперации по денацификации Украины.

В апреле Минюст России внёс Невзорова (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр СМИ-иноагентов. В мае подозреваемый был объявлен МВД России в розыск.