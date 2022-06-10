Ижевск, 10 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 10 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 25 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 162 893 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим. Коронавирус, карантин

За время пандемии в республике подтвердили 167 132 случая заражения коронавирусом, из них 21 — за минувшие сутки, днем ранее подтвердили 23 новых случая заражения. В числе новых носителей вируса пятеро несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и четверо граждан старше 65 лет.

4045 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось, накануне скончался 71-летний мужчина.

В течение суток госпитализированы шесть человек, накануне в больницы попали семеро жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 830 человек, 39 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, десять человек — в тяжелом состоянии, из них один пациент подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 9 июня в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 698 219 человек. Второй компонент препарата получили 558 070 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Ревакцинацию прошли 162 254 жителя республики.