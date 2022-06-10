Москва, , 10:53 — REGNUM У антироссийских санкций есть хорошие шансы выдержать проверку комиссией Всемирной торговой организации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Флаг ВТО

«Хотя санкции коллективного Запада были приняты без принятия резолюции ООН, тем не менее они могут пройти тщательную проверку в комитетах ВТО и быть признаны принятыми «во время войны или другого чрезвычайного положения в международных отношениях» и добросовестно «для защиты существенных интересов безопасности», а не как средство обойти свои обязательства перед ВТО, — сказал Ильинский. — Другими словами, у антироссийских санкций есть хорошие шансы выдержать проверку комиссией ВТО. Сегодня в эпоху стремительных геополитических изменений ВТО, которая исходит из положения, что торговые страны не воюют друг с другом, становится полностью беспомощной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, сможет ли РФ добиться в ВТО компенсаций за введенные против России санкции.

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