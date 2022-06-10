София, , 10:53 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Кирил Петков в ходе встречи в Софии с европейским комиссаром по политике сплочения и реформам Элизой Ферейрой планирует попросить у Еврокомиссии дополнительные средства на реализацию болгарских национальных проектов. Об этом 10 июня сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, на указанные деньги будут построены новые амбулатории и здания средних школ и профтехучилищ.

Предполагается, что соответствующее финансирование будет осуществляться в рамках подписанного между Софией и Брюсселем Соглашения о партнерстве на 2001 — 2027-й годы.

Напомним, 10 июня Э. Ферейра прибыла в Болгарию с двухдневным рабочим визитом.