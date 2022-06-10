Новосибирск, , 10:52 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 10 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 672 пациента, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 55 новых носителей коронавируса. За это же время 87 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался. В реанимации находятся 83 человека, на ИВЛ — 14 новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрированы 259 087 случаев заражения коронавирусом, 252 612 пациентов выздоровели, умерли 5677 человек.