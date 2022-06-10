Новосибирск, 10 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 10 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 672 пациента, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 55 новых носителей коронавируса. За это же время 87 человек выписаны с выздоровлением, один пациент скончался. В реанимации находятся 83 человека, на ИВЛ — 14 новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрированы 259 087 случаев заражения коронавирусом, 252 612 пациентов выздоровели, умерли 5677 человек.