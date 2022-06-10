10 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Богдан Безпалько, , 12:14 — REGNUM В Молдавии стараются вымарать историческую память о Великой Отечественной войне ради объединения с фашистской в прошлом Румынией и для разрушения общей русской цивилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Великая Отечественная война. 1941

«Сегодняшнее молдавское руководство — унионистское. Жаждет объединения с Румынией. А румыны воевали в годы Великой Отечественной войны против СССР. Мой прадед Чеботарев Антон Павлович в боях с ними на территории нынешней Украины получил шесть ранений, от которых впоследствии скончался. Потому для них всё, что связано с Великой Отечественной войной, — табу», — заявил эксперт.

С тем, что память о Великой Отечественной войне вымывается как один из базисов общей русской цивилизации, согласна доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Румынские войска на юге Молдавии, 1944 год

«На формирование новой исторической памяти в Молдове трудятся ряд государственных и общественных структур, щедро спонсируемых Западом, уже не одно десятилетие. Там, действительно, нет места Великой Отечественной войне и Дню Победы. Эти события являются узловыми для исторической памяти братских народов и важным кодом самоидентификации, подтверждающей принадлежность к российской/русской цивилизации. Поэтому именно эти ключевые события-символы Запад и его сателлиты стремятся первым делом вымарать из общей истории, создавая новую историю, удобную им для противостояния России и Русскому миру» — заявила политолог.

Напомним, что молдавский телеканал НТВ оштрафовали за использование термина «Великая Отечественная».