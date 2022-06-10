Челябинск, 10 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Челябинской области отмечен рост оборота предприятий региона. Об этом сообщает Контрольно-счётная палата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

За январь–апрель он составил 1 795,7 млрд рублей. По сравнению с таким же периодом 2021 года рост составил 17,3%.

Добыча полезных ископаемых показала рост на 130%. Производство лекарственных материалов и средств увеличилось на 82,4%, а научные разработки и исследования — на 57,4%.