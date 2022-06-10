Вашингтон, 10 июня, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Американский еженедельный журнал TIME представил список лучших k-pop песен и альбомов первой половины 2022 года.

Скриншот NME Южнокорейский музыкант PSY

В список песен вошли «Devil» Макса Чанмина из группы TVXQ, «Maniac» группы Stray Kids, «Love Dive» группы IVE, «Fearless» группы Le Sserafim и «GingaMingaYo» группы Billlie.

В список лучших альбомов: «Glitch Mode» группы NCT Dream, «Apocalypse: Save Us» группы Dreamcatcher, «Psy 9th» известного певца PSY, «INVU» певицы Тхэён из группы Girls' Generation, «Face the Sun» группы Seventeen.

Редакция журнала отметила, что уровень южнокорейской музыки в жанре k-pop не пошатнулся в период пандемии коронавируса, высоко оценив последние альбомы представителей южнокорейской эстрады.