Москва, , 10:50 — REGNUM Видеозапись боевой работы беспилотных летательных аппаратов российской морской пехоты в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 10 июня Минобороны России.

Запуск БПЛА Mil.ru

На выложенных в интернет кадрах запечатлены предполетная подготовка и запуск беспилотника, выявление им целей и последующие удары ВС РФ по ним, снятые с его бортовой камеры, а также возвращение БПЛА и его приземление с помощью парашюта.

«Расчёты дронов корректируют огонь артиллерии, фиксируют поражение объектов и техники противника, а также ведут разведку действий отступающих подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что двадцать два человека погибли в результате обстрела города Стаханова украинскими военными.