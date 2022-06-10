Екатеринбург, 10 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Свердловской области рассмотрят вопрос о создании центра развития студенческого спорта на базе Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина. Соответствующие поручение, опубликованное на официальном сайте Кремля, дал президент России Владимир Путин.

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Ответственными за рассмотрение вопроса назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Поручение президент исполнят до 30 декабря 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2023 году Екатеринбург должен был принять Универсиаду. Однако из-за событий на Украине исполнительный комитет Международной федерации студенческого спорта (FISU) принял решение «отложить право» уральского города на проведение мероприятия. При этом гендиректор Универсиады-2023 Александр Чернов заявил о том, что игры в Екатеринбурге состоятся, но позже.