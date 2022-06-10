Вашингтон, 10 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Студия Firaxis назвала дату релиза игры Marvel’s Midnight Suns. Компания показала новый трейлер проекта 9 июня в рамках онлайн-фестиваля Summer Game Fest.

Marvel Studios Marvel

Пошаговая тактическая ролевая игра на основе комиксов Marvel выйдет в продажу 7 октября 2022 года. В очередном трейлере авторы проекта показали некоторых знакомых поклонникам комиксов супергероев и суперзлодеев.

Напомним, геймеры знают студию Firaxis как разработчики игр серии XCOM. Изначально компания планировала выпустить Marvel’s Midnight Suns в марте 2022 года, но позже объявила о решении перенести дату релиза.