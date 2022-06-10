Самара, 10 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Заведующего складом заподозрили в хищении вверенного ему имущества в Самарской области. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Пшеница

По версии следствия, весной 2022 года фигурант уголовного дела совершал хищения вверенной ему пшеницы и зерна ячменя общей массой не менее 3800 кг, находящейся на вверенном ему складе предприятия в селе Денискино Шетанлинского района.

В материалах дела указано, что общая сумма причиненного ущерба, составила не менее 76 тысяч рублей.

По данному факту в отношении заведующего складом ООО «Карабикулово» было возбуждено уголовное дело по признакам растраты. Расследование дела продолжается.

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