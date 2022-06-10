Кемерово, 10 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 10 июня, на лечении находятся 784 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 64 новых носителя коронавируса. За это же время 106 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 165 059 случаев заражения коронавирусом, 161 855 человек выписаны с выздоровлением, 2420 пациентов скончались.