Пенза, , 10:47 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 9 июня от клещей пострадали 565 человек, из них 203 — дети в возрасте до 14 лет. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в отношении обратившихся за медицинской помощью приняты меры профилактики.

Клещ

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза по состоянию на 9 июня исследовали 502 снятых с людей клеща. Возбудители заболевания выявлены в 73 их них (14,5%).

Акарицидными обработками охвачено почти более 231 га площади на территории 113 объектов (115,36% от площади, запланированной к обработке в текущем эпидсезоне).

ИА REGNUM ранее сообщало, с начала сезона в медицинские учреждения Коми обратились 1326 пострадавших от укусов клещей, в том числе 270 детей.

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