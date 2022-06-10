Таллин, 10 июня, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В компании «Эстонский газ» (Eesti Gaas) сомневаются, что государство успеет запастись нужным количеством газа на следующий отопительный сезон. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV ссылкой на представителей крупнейшей газовой компании страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Специалисты уверены, что это произойдет, если план постройки в порту Палдиски СПГ-терминала не удастся реализовать. Тогда Центру госрезерва придется в срочном порядке организовывать дополнительные тендеры на закупку газа на внешних рынках.

В компании также сообщили, что недавний конкурс Центра госрезерва, которому поручено создать резерв природного газа в размере 1 тераватт-час в энергетическом эквиваленте, провалился. Предложений о продаже газа поступило всего на 0,1 от запрошенного объема. «Положение такое, что есть какие-то мини-конкурсы для покупки газа, но поставщиков, которые хотят там предлагать газ, немного», — рассказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каазик.

Поэтому рынок газа в Эстонии находится в состоянии дефицита. Каазик отметил, что такой дефицит является искусственно созданным фирмами по продаже газа, которые придерживают запасы газа, чтобы в первую очередь обезопасить себя и своих клиентов на будущее, когда нехватка газа станет еще острее.

Вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар сообщил журналистам, что природного газа на рынке мало, отсюда и провальный результат первого гостендера по его закупки: «Я бы сказал, что первый тендер имел вполне ожидаемые результаты, отражающие текущее состояние газового рынка. Очевидно, газа не слишком много».