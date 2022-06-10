Якутск, 10 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Пока ситуация с возгораниями на природных территориях Якутии вполне терпимая, пожароопасный сезон только начался. Такое мнение высказал политобозреватель и журналист Виталий Обедин «Общественной службе новостей». Он считает, что обстановка может ухудшиться в июле–августе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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«На сегодняшний день ситуация вполне терпимая. Площадь огня в масштабах такого гигантского региона (более 3 млн. квадратных километров) незначительна, его распространение более-менее контролируется. По-настоящему тяжелой ситуация может стать в июле–августе. Согласно прогнозам метеорологов, на которые ссылается министр природных ресурсов России Козлов, в августе Дальний Восток начнет гореть особенно сильно, причем больше всего достанется Красноярскому краю и Якутии», — подчеркнул Виталий Обедин.

По его мнению, в этом году власти республики учли свои ошибки, провели работы с добровольцами, сделали запасы всего необходимого для борьбы с огнём.

«Большие надежды власти Якутии сегодня возлагают на работу двух самолетов-зондировщиков, способных обстреливать облака серебром, искусственно вызывая осадки. Правда, не обходится без конфузов: в результате полета такого самолета в Намском районе Якутии произошло обильное выпадение осадков, что привело к повышению уровня воды на реке Алдан у села Арбын Намского района и подтоплению пониженных участков местности. Пострадали приусадебные участки селян. Вот уж не повезло людям: не сгорели, так утонули», — также рассказал Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, парашютисты-десантники федерального учреждения «Авиалесоохрана» будут направлены в Якутию из Амурской области, Бурятии и Забайкалья. Всего в регион прибудет 150 человек.