Ярославль, 10 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Постановлением мэрии Ярославля назначено проведение публичных слушаний по корректировке Генерального плана города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст постановления, принятого 10 июня 2022 года.

A.Savin Мэрия Ярославля

Публичные слушания по проекту корректировки Генерального плана назначены с 20 июня, итоговое собрание запланировано на 28 июня. По итогам публичных слушаний поправки в Генеральный план будут вынесены на заседание муниципалитета Ярославля. Проект предполагает корректировку границ города, по части территорий меняется функциональное зонирование, уточняются границы зон.

«Изменить границы населенного пункта город Ярославль, в части исключения следующих земельных участков, пересекающих границы населенного пункта город Ярославль, и изменения координат поворотных точек границ для более точной привязки к границам сформированных земельных участков, с целью обеспечения возможности постановки границ населенного пункта город Ярославль на кадастровый учет», — отмечается в пояснительной записке к проекту вносимых в Генеральный план изменений.

Кроме того, в соответствии с предписанием областного департамента строительства о нарушении законодательства в градостроительной деятельности в Генеральном плане скорректирована карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения.