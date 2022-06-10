Баунтовский район, Бурятия, , 10:41 — REGNUM В Бурятии утром 10 июня зарегистрировано очередной землетрясение. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Озеро Байкал Аркадий Зарубин

Сейсмособытие произошло в 8:15 по местному времени на севере Баунтовского района. Эпицентр располагался примерно в 50 км к югу от посёлка Северомуйск Муйского района. Магнитуда в настоящее время уточняется.

За два часа до этого были зафиксировано ещё одно землетрясение магнитудой 4 балла в акватории озера Байкал, в 43 км к северу от села Оймур Кабанского района. По данным СМИ, оно разбудило многих жителей республики.

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