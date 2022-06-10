Луганск, 10 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. За последние 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 43 человека личного состава. Об этом 10 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 43 человека личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли три бронетранспортёра и девять единиц автомобильной техники. При этом указывается, что пять военных ВСУ сложили оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки через пункты пропуска на границе в Ростовской области на территорию России прибыли свыше 18,5 тыс. беженцев из республик Донбасса.