Кемерово, , 10:40 — REGNUM В тепличных хозяйствах Новосибирской области за 5 месяцев 2022 года произведено 2695 тонн овощей закрытого грунта — огурцы, томаты. Это на 37% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в минсельхозе Кузбасса.

Тепличные хозяйства Кузбасса ako.ru

«Производство тепличных овощей в регионе продолжает расти. За последние пять лет удалось добиться роста почти в три раза, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Сейчас объём производства увеличивается за счёт использования в работе современных технологий и новых высокопродуктивных сортов. Полученная продукция круглогодично поставляется в торговые сети, обеспечивая около трети потребности кузбассовцев».

Овощи выращивают в пяти тепличных хозяйствах Кузбасса.