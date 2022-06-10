Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM В управлении здравоохранения Ростова-на-Дону опровергли появившуюся в ряде интернет-изданий информацию о готовящемся сносе зданий горбольницы № 7. Официальный комментарий опубликован в телеграм-канале горздрава.

Больница Иван Шилов © ИА REGNUM

«Данная информация является недостоверной. Проектом организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства предусмотрен демонтаж следующих конструкций: гаража и перекачечной станции», — уточняется в сообщении.

Эти объекты не задействуют при оказании медицинской помощи пациентам. Более того, по прямому назначению они уже не используются.