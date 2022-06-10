София, , 10:38 — REGNUM Комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии (КЭВР) объявила о намерении рассмотреть возможность снижения цены на природный газ для бытовых потребителей в стране. Об этом 10 июня сообщает БНР.

По словам председателя КЭВР Станислава Тодорова, очередные ценовые корректировки стали возможными благодаря поставкам в Болгарию дополнительной партии сжиженного газа, а также выделения Евросоюзом Софии дополнительных энергетических кредитов.

«В дальнейшем стоимость соответствующих носителей будет снижаться», — резюмировал, в частности, он.

Ранее главный болгарский газовый транзитер — компания «Булгаргаз» предложила цену на газ в размере 141,28 левов ($77) за один мегаватт-час, что на 13% ниже майских показателей текущего года.