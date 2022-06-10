Молдавия, 10 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Уровень годовой инфляции в Молдавии по итогам мая 2022 года составил 29,05%. Об этом говорится в отчёте Национального банка республики.

ИА REGNUM Инфляция

Средний рост цен на продукты, по данным ведомства, составил 32,5%. Услуги населению стали дороже за последний год на 35,27%, непродовольственные товары — на 21,45%.

Согласно прогнозу Нацбанка, к концу года уровень инфляции достигнет 31%. Целевой показатель — 5%.

Стоит отметить, что по итогам апреля уровень годовой инфляции в Молдавии составил 27,07%. Это стало худшим показателем в Европе. В республике регулярно проходят акции протеста, на которых в росте цен обвиняют правительство.