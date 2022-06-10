Шелехов, Иркутская область, , 10:37 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 10 июня известил о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка на пожаре. Трагедия произошла накануне днём 9 июня в с. Баклаши Шелеховского района. В результате возгорания двухэтажного жилого дома погибла 4-летняя девочка.

Иркутская область. В Шелеховском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка на пожаре СКР

По версии следствия, возгорание началось на первом этаже дома, в связи со стремительным распространением огня восьмилетний мальчик выпрыгнул из окна второго этажа дома, младшего ребенка спасти не удалось.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина пожара. Назначено проведение пожаро-технической экспертизы. В ходе осмотра места происшествия в доме обнаружено сгоревшее майнинговое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, майнинговые фермы часто становится причинами пожаров в Приангарье. В частности, 13 апреля из-за включённого майнингового оборудования в пятиэтажном доме на улице Полярной в Иркутске загорелась квартира, 20 человек эвакуировались самостоятельно.

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