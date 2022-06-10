Красноярск, , 10:45 — REGNUM Бывший заместитель главы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь арестован по делу и хищении, сообщает 10 июня РБК со ссылкой на источник в силовых структурах и источник, знакомый с материалами дела.

Задержание 40.мвд.рф

Сотрудники ФСБ, сообщало ИА REGNUM, задержали Митволя в московском аэропорту «Внуково», когда он собирался улететь в Дубай. Это произошло 8 июня, после чего задержанного сопроводили в Красноярск, где суд поместил его под стражу.

По версии следствия, бывший префект причастен к хищению 900 млн рублей. Средства выделили для строительства красноярского метро аффилированной с ним компании.

Издание отмечает, что компания «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», совет директоров которой возглавляет Митволь, выполнила лишь часть работ в рамках строительства метро. При этом организация получила полную оплату — 954 млн рублей.

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