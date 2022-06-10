Белгород, 10 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Три гранта на развитие туристических проектов выделило Министерство сельского хозяйства РФ инициативных гражданам Белгородской области, сообщил 10 июня губернатор Вячеслав Гладков.

Ферма

Деньги на создание отдельных туристических маршрутов получат активисты из Шебекинского, Яковлевского и Алексеевского городских округов. Два гранта по 10 млн рублей, ещё один — 4,5 млн рублей.

«Вчера на отчёте о деятельности правительства за 2021 год я говорил о том, что туризм может и должен стать отдельной отраслью экономики Белгородской области. Это значит, будут созданы новые рабочие места и наша область станет ещё сильнее», — уверен губернатор.

В августе 2021 года в регионе создано управление по туризму и профильный информационный центр, информацию о всех событийных мероприятиях также можно найти в мобильном приложении «ТурГид. Белгород».