Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Польская студия The Astronauts, которую основали бывшие сотрудники People Can Fly, показала на фестивале Summer Game Fest трейлер игры Witchfire с демонстрацией игрового процесса. Ролик был опубликован 9 июня на сайте журнала PC Gamer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Автор издание отметил, что в Witchfire действительно присутствует «что-то похожее на Painkiller», добавив, что эта игра The Astronauts vсильно отличается от предыдущего проекта студии The Vanishing of Ethan Carter. Соучредитель и креативный директор The Astronauts Адриан Чмиеларц заявил, что для компании Witchfire — это «проект мечты», ради которого студия «вернулась на знакомую территорию шутеров, но с преимуществами графики и дизайна 2022 года».

«Теперь мы можем воплотить наши мрачные фантазии в жизнь с леденящим душу реализмом!», — сказал Чмиеларц. Отметим, что у Witchfire до сих пор нет даты релиза, но в трейлере разработчики сообщили, что вскоре игра выйдет в сервисе Epic Games Store в формате раннего доступа.

Напомним, The Astronauts начала работать над этим проектом ещё в 2015 году, тогда он носил рабочее название «Astro Project 2» и изначально представлял собой научно-фантастический симулятор выживания в постапокалиптическом сеттинге (мир игры). Впоследствии разработчики изменили концепцию и Witchfire превратилась в в шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица в жанре темного фэнтези.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики духовного преемника Painkiller показали первые кадры геймплея