Париж, , 10:34 — REGNUM Согласно опросу Opinion 2022, предполагаемая явка избирателей на парламентских выборах во Франции составит от 45 до 49%, передает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным опроса, едва ли каждый второй француз проголосует 12 июня в первом туре парламентских выборов. Уровень участия, оцениваемый в 45-49%, может быть даже ниже, чем в 2017 году. Тогда явка избирателей составляла 48,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей страны «выбрать единство», говоря о парламентских выборах, намеченных на 12 июня.

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