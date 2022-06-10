Париж, 10 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Согласно опросу Opinion 2022, предполагаемая явка избирателей на парламентских выборах во Франции составит от 45 до 49%, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

По данным опроса, едва ли каждый второй француз проголосует 12 июня в первом туре парламентских выборов. Уровень участия, оцениваемый в 45-49%, может быть даже ниже, чем в 2017 году. Тогда явка избирателей составляла 48,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал жителей страны «выбрать единство», говоря о парламентских выборах, намеченных на 12 июня.