Москва, , 10:34 — REGNUM Законопроект, запрещающий организациям, признанным иностранными агентами применять упрощенную систему налогообложения, внесли в Госдуму парламентарии во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, организации-иноагенты не смогут применять упрощенную систему налогообложения. То есть их приравняли к банкам, страховщикам, негосударственным пенсионным фондам, ломбардам, нотариусам, адвокатам, а также к тем, кто перешел на единый сельхозналог.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о расширении запрета на митинги внесен в Госдуму