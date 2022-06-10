Москва, 10 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий организациям, признанным иностранными агентами применять упрощенную систему налогообложения, внесли в Госдуму парламентарии во главе с Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, организации-иноагенты не смогут применять упрощенную систему налогообложения. То есть их приравняли к банкам, страховщикам, негосударственным пенсионным фондам, ломбардам, нотариусам, адвокатам, а также к тем, кто перешел на единый сельхозналог.