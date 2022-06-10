Красноярск, , 10:34 — REGNUM Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения экс-замглавы Росприроднадзора, бывшему префекту Северного административного округа Москвы Олегу Митволю по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Олег Митволь (сс) Антон Носик

Митволь занимал пост руководителя совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ». Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 т. 159 УК РФ).

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM из Красноярска, суд избрал в отношении Митволя меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июля 2022 года.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Митволя в аэропорту «Внуково» при попытке улететь в Дубай. Он является фигурантом дела о хищении средств, выделенных на строительство метро в Красноярске.