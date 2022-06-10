Якутск, , 10:36 — REGNUM Следственное управление управления МВД России в Якутии возбудило уголовное дело по статье 245 УК РФ. Приманившие участие и взорвавшие бурого медведя рабочие ответят за жестокое обращение с животным по предварительному сговору и с применением садистских методов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Медведь Tony Hisgett

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Надзорное ведомство признало возбуждение уголовного дела законным и обоснованным. Проводятся следственные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов ищут тех, кто жестоко расправился с животным.

«При возбуждении уголовного дела установлено, что группа лиц, находясь в неустановленном на данном этапе месте, с целью причинения особой боли и страдания дикому животному-медведю, используя взрывчатое вещество, оборудовав пищевую приманку, осуществила управляемый подрыв взрывчатого вещества, что привело к гибели животного, находящегося в естественной среде обитания», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения СМИ о том, что в Якутии вахтовики взорвали бурого медведя, стали поводом для проверки региональной природоохранной прокуратурой. Видео жестокого убийства медведя появилось в соцсетях. Животное повадилось ходить в вахтовый посёлок, поэтому его приманили и взорвали.