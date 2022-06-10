Ростов-на-Дону, , 10:33 — REGNUM В Ростовском областном перинатальном центре за одни сутки, с 6 на 7 июня, на свет появились шесть двоен. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Младенец Pexels.com

Уточняется, что в стенах родильного отделения на свет появились шесть мальчиков и шесть девочек. Каждый из новорождённых весит более двух килограммов. Малыши и их матери готовятся к выписке.

Отмечается, что с начала 2022 года в областном перинатальном центре родились более 120 двоен, из них 30 — в течение мая.