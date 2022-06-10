Хертогенбос, Нидерланды, 10 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над представительницей Украины Ангелиной Калининой в матче второго круга турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Продолжительность встречи составила 1 час 20 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Дарья Драй ИА REGNUM Теннисистка Екатерина Александрова

Александрова девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, пять ошибок на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале Александрова сыграет с американской теннисисткой Кэти Макнелли.