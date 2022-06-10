Грозный, 10 июня 2022, 10:33 — REGNUM В Чечне удалось примирить 2300 семейных пар. Супруги передумали разводиться, и в полноценных семьях теперь воспитываются более 5 тыс. детей. Об этом сообщил 9 июня в ходе встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой глава Чечни Рамзан Кадыров.
Напомним, в 2017 году Рамзан Кадыров объявил кампанию по примирению собиравшихся разводиться семей. Всего за первый месяц удалось предотвратить развод около тысячи семейных пар.
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