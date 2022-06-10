Грозный, 10 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Чечне удалось примирить 2300 семейных пар. Супруги передумали разводиться, и в полноценных семьях теперь воспитываются более 5 тыс. детей. Об этом сообщил 9 июня в ходе встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой глава Чечни Рамзан Кадыров.

Семья

«Мы стараемся уделять должное внимание вопросам укрепления института семьи. В частности, за последние годы, благодаря работе комиссии по примирению семей, нам удалось воссоединить 2300 супружеских пар, что позволило вернуть в полноценные семьи свыше 5 тысяч детей», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в 2017 году Рамзан Кадыров объявил кампанию по примирению собиравшихся разводиться семей. Всего за первый месяц удалось предотвратить развод около тысячи семейных пар.

Читайте также: Кадыров заставил мириться: почти 1000 семейных пар воссоединилась в Чечне