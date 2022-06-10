Сеул, , 10:32 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 373 человека. Об этом 10 июня сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 10 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 059 332 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 1258 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 603 478 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,9%.

«Бустерную» дозу получили 2834 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 329 478 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 14 106 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 4 225 652 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9315 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 209 650.

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