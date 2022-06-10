Амстердам, , 10:28 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Франции Жилем Симоном в матче второго круга турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Даниил Медведев (сс) Carine06

Медведев шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, две ошибки на подаче и 1 из 6 брейков.

В четвертьфинале Медведев сыграет с белорусским теннисистом Ильёй Ивашко.

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