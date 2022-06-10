Иркутск, 10 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Иркутской области появились первые достижения по ЕГЭ: сразу одиннадцать стобалльных результатов получили выпускники по результатам экзаменов, сообщает 9 июня пресс-служба правительства Приангарья.

Иван Шилов ИА REGNUM Экзамен

Два лучших результата по химии получили участники из Ангарска и Братска. Стобалльниками по литературе стали выпускники школ из Усолья-Сибирского, Иркутска, Ангарска и Нижнеудинска.

По химии 101 человек показал результаты в диапазоне 81-100 баллов. Высокий балл на ЕГЭ по литературе получили 54 участника. По географии 100 баллов не получил ни один участник.

Напомним, ранее в правительства Приангарья отмечалось, что общеобразовательные учреждения сохранили уровень образования, несмотря на все сложности карантинного периода.

Читайте также: Итоги ЕГЭ: школы Приангарья сохранили уровень образования