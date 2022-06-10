Москва, , 15:35 — REGNUM Библиотека в Крыму должна быть переименована в честь Николая Данилевского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Николай Данилевский

Политолог одобрил отказ от имени Ивана Франко и придание культурному заведению другого имени.

«Я поддерживаю идею придания библиотеке имени Николая Яковлевича Данилевского: теоретик панславизма, автор цивилизационного подхода к истории. Он отождествляется с ирредентизмом Русского мира, первой ласточкой которого и стал Крым» — заключил историк.

Напомним, что в Республике Крым глава парламента поднял вопрос о переименовании республиканской универсальной научной библиотеки, носящую имя украинского писателя и поэта Ивана Франко.