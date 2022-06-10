Мадрид, 10 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Украина в ближайшее время получит официальное приглашение на саммит Североатлантического альянса в Мадриде. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Tccb.gov.tr Саммит НАТО в Брусселе. 2021

Что касается визита украинского лидера Владимира Зеленского в столицу Испании, то он пока остаётся под вопросом. Издание отмечает, что это будет зависеть от развития конфликта на Украине и возможности украинского лидера выехать из страны.

»О присутствии президента Владимира Зеленского не будет известно до последней минуты», — указано в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит НАТО намечен на 28–30 июня в Мадриде. Ожидается участие около 5 тысяч человек — политических лидеров, членов делегаций и организаций, а также журналистов.

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Планируется, что участники встречу НАТО на уровне глав государств и правительств примут новую стратегическую концепцию и рассмотрят вопросы укрепления альянса.