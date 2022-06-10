Уфа, 10 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Экс-депутат из Башкирии назначен первым заместителем председателя правительства Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 10 июня сообщает пресс-служба государственного собрания Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновник

Сообщается, что вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов был назначен первым заместителем председателя правительства ЛНР, ранее он был депутатом госсобрания Башкирии.

Отмечается, что, будучи депутатом пятого созыва Владислав Кузнецов способствовал цифровизации работы госсобрания.

«Владислав Кузнецов успешно работал в своем избирательном округе, занимался активной законотворческой деятельностью. Кроме того, Владислав Гариевич внес заметный вклад в цифровую трансформацию парламента, возглавлял соответствующую рабочую группу. Сегодня идеи, направленные на усиление взаимодействия с избирателями, успешно внедрены в повседневную работу парламента. Это и заседания в режиме видеоконференции, и онлайн-приемы граждан, и работа личных электронных приемных депутатов на сайте Государственного Собрания, и многое другое», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Толкачев поздравил Кузнецова с назначением и пожелал ему плодотворной работы на благо жителей ЛНР и России.