Владивосток, 10 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктор Свяченовский задержан сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает PRIMPRESS.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Свяченовский ушёл с поста министра транспорта и дорожного хозяйства 22 октября 2021 года. На момент задержания был главным инженером ФКУ «Упрдор «Россия».

Ранее в отношении бывшего первого заместителя начальника ФКУ ДСД «Дальний Восток» Дмитрия Бабака, который сейчас занимает должность первого заместителя руководителя «Центравтомагистраль», возбуждено уголовное дело по статье подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями.

Предполагается, что оба уголовных дела связаны.

Как сообщало ИА REGNUM, следственными органами по материалам УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального казенного учреждения «Центр по повышению энергетической эффективности», который обвиняется в получении взятки в крупном размере.